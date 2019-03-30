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      "Самопоміч" рейтингуватиме кандидатів на парламентські вибори за принципом "відкритого списку"

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      "Об’єднання "Самопоміч"
      "Об’єднання "Самопоміч" / samopomich.ua

      Принцип відкритих списків, за які ніяк не проголосує парламент, партія "Об’єднання "Самопоміч" запровадить під час формування власних списків на майбутні вибори.

      Під час зустрічі із партійцями відповідну концепцію запропонували на обговорення осередкам.

      "За цим проектом до майбутнього списку "Самопомочі" увійдуть теперішні народні депутати від нашої партії а також представники регіональних осередків. При цьому яке саме місце в списку займатимуть кандидати буде вирішуватись шляхом голосування за принципом відкритих списків у кожному обласному осередку. Участь у голосуванні зможуть взяти всі члени партії. Також ми пропонуємо залишити відкритою третину майбутнього списку для громадських діячів, позапартійних еспертів а також наших потенційних союзників з інших партій", – сказав під час презентації концепції голова виконавчого комітету партії Олег Лаврик.

      Окрім цих критеріїв, при формуванні виборчого списку "Самопоміч" дотримуватиметься гендерної квоти, передбачивши в ньому не менше третини осіб однієї статі. Після сформування виборчого списку, його так само, як і на виборах до парламенту в 2014 році, в партії обіцяють зробити публічними для загального обговорення.

      "Ми все ще сподіваємось, що парламент змінить закон про вибори і новий парламент буде обиратись за цілком іншими правилами. Але ми ж бачимо, який йде шалений опір. Тому принаймні свої власні списки збудуємо так, як це хочемо, щоб працювало у всій країні", – заявив лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
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