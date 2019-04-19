"Самопоміч" в парламенті почала збирати підписи під законопроектом "Про Президента", – Садовий

На жаль, парламент спроможний на деякі важливі рішення лише в екстремальних ситуаціях, якими для депутатів стали ці вибори.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова, голова партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

"Нашим законом ми приводимо діяльність Президента в конституційні рамки, позбавляємо зайвих обов‘язків, чітко окреслюємо рамки повноважень і систему звітності", – зазначив Садовий.

Повідомляється, що сам проект також передбачає чітку і зрозумілу процедуру імпічменту.

Андрій Садовий сказав, що провів розмову з Арсенієм Яценюком і разом з "Народним фронтом" створено робочу групу з метою пришвидшення прийняття цього документу.