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Самотні чи у стосунках: хто вживає більше алкоголю

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Хто вживає більше алкоголю
Хто вживає більше алкоголю / keywordsuggests.yadoedu.ru

Люди, які шукають пару, схильні випивати частіше за тих, хто перебуває у стосунках.

Такі результати опитування, проведеного дейтинг-додатком Zoosk серед майже 9 тисяч користувачів.

Зокрема, 72% опитаних, які шукають пару, – люблять випити. 38% респондентів зізнались, що їм важко вільно поводитися на побаченні, якщо вони не вип'ють. При цьому непитущі зізнаються, що на романтичній вечері відчувають себе ніяково.

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А ще 7% опитаних на побаченні прикидаються, що п'ють. 81% непитущих могли б зустрічатися з тими, хто любить випити. І 86% респондентів, які люблять алкоголь, готові будувати відносини з людиною, яка не п'є.

62% дівчат надають перевагу вину на побаченні, і стільки ж хлопців обирають пиво.

Самотні люди схильні до алкоголю більше, ніж люди у відносинах

Самотні люди схильні до алкоголю більше, ніж люди у відносинах

Окрім того, у добровольців запитали – які напої вони обговорювали з потенційними партнерами в листуванні. З'ясувалося, що 29% тих, хто згадував шампанське – отримували від співрозмовника згоду на продовження відносин.

55% опитаних вважають, що норма для побачення – два келихи, а 19% – три, 3% респондентів готові перевірити потенційного партнера на стійкість і випити більше трьох келихів.

60% чоловіків і 46% жінок також зізналися, що цілуватися приємніше, коли трохи вип'єш.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle соціологічне дослідження Алкоголь Психологія
Джерело: 24 Канал
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