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      Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки

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      Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки в період карантину через коронавірус / gk-press.if.ua

      Київська влада організувала доставку продуктів та ліків самотнім пенсіонерам на період карантину у зв’язку з коронавірусом. На сьогодні у столиці живуть понад 12 тисяч одиноких пенсіонерів.

      "Категорія людей 60+ – найбільш вразлива перед коронавірусом. Саме тому ми організували зараз доставку продуктів та необхідних засобів: це ліки, засоби гігієни для одиноких пенсіонерів, щоб максимально обмежити контакти з іншими людьми", – заявив 19 березня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

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      На сьогодні понад 12 тисяч одиноких киян потребують такої допомоги, зауважив він.

      "Усі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції та дотримуються правил гігієни, коли вони відвідують підопічних", – додав Кличко.

      Мер столиці також повідомив, що на сьогодні в Києві мешкають понад 600 тисяч людей віком 60+.

      Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що Укрпошта, "Нова пошта" і Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину.

      Дивіться відео з брифінгу Віталія Кличка:

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      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Києва Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Продукти Пенсія Ліки
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