Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки

Київська влада організувала доставку продуктів та ліків самотнім пенсіонерам на період карантину у зв’язку з коронавірусом. На сьогодні у столиці живуть понад 12 тисяч одиноких пенсіонерів.

"Категорія людей 60+ – найбільш вразлива перед коронавірусом. Саме тому ми організували зараз доставку продуктів та необхідних засобів: це ліки, засоби гігієни для одиноких пенсіонерів, щоб максимально обмежити контакти з іншими людьми", – заявив 19 березня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також Кличко заявив, що метро у Києві не відкриють: деталі

На сьогодні понад 12 тисяч одиноких киян потребують такої допомоги, зауважив він.

"Усі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції та дотримуються правил гігієни, коли вони відвідують підопічних", – додав Кличко.

Мер столиці також повідомив, що на сьогодні в Києві мешкають понад 600 тисяч людей віком 60+.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що Укрпошта, "Нова пошта" і Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину.

Дивіться відео з брифінгу Віталія Кличка:



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу