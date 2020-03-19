Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки
Київська влада організувала доставку продуктів та ліків самотнім пенсіонерам на період карантину у зв’язку з коронавірусом. На сьогодні у столиці живуть понад 12 тисяч одиноких пенсіонерів.
"Категорія людей 60+ – найбільш вразлива перед коронавірусом. Саме тому ми організували зараз доставку продуктів та необхідних засобів: це ліки, засоби гігієни для одиноких пенсіонерів, щоб максимально обмежити контакти з іншими людьми", – заявив 19 березня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.
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На сьогодні понад 12 тисяч одиноких киян потребують такої допомоги, зауважив він.
"Усі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції та дотримуються правил гігієни, коли вони відвідують підопічних", – додав Кличко.
Мер столиці також повідомив, що на сьогодні в Києві мешкають понад 600 тисяч людей віком 60+.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що Укрпошта, "Нова пошта" і Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину.
Дивіться відео з брифінгу Віталія Кличка: