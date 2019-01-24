Самотність дуже негативно впливає на мозок: пояснення науковців

Довге перебування на самоті підвищує рівень нейрокініну B – пептиду, пов'язаного з агресивною реакцією на стрес.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на результати дослідження Каліфорнійського технологічного інституту,

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Здичавілі після двох тижнів самотності миші демонстрували страх і агресію до незнайомих мишей. При вигляді загрози гризуни надовго завмирали, навіть якщо небезпечний стимул прибирали. У нормі тварини швидко відволікаються, коли джерела страху немає.



Самотність порушує роботу мозку

Вчені спостерігали, що рівень нейрокініну B в мозку мишей значно підвищився. Тоді вони штучно блокували активність речовини за допомогою осанетану – препарату розробленого для лікування шизофренії. І миші повернулися до нормальної поведінки.

При цьому особини, в мозку яких, навпаки, штучно підвищили рівень пептиду, демонстрували агресію і страх.

У людському мозку виробляються ті ж речовини. Якщо блокування якоїсь з них надасть схожий ефект, методику можна буде використовувати в терапії депресивних і тривожних розладів.

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