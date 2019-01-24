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      Самотність дуже негативно впливає на мозок: пояснення науковців

      218 Читать новость на русском
      Як самотність впливає на людину
      Як самотність впливає на людину / pixabay.com

      Довге перебування на самоті підвищує рівень нейрокініну B – пептиду, пов'язаного з агресивною реакцією на стрес.

      Про це повідомляє Naked Science з посиланням на результати дослідження Каліфорнійського технологічного інституту, 

      Читайте також: Ген самотності: як він впливає на наше життя

      Здичавілі після двох тижнів самотності миші демонстрували страх і агресію до незнайомих мишей. При вигляді загрози гризуни надовго завмирали, навіть якщо небезпечний стимул прибирали. У нормі тварини швидко відволікаються, коли джерела страху немає.

      Самотність
      Самотність порушує роботу мозку

      Вчені спостерігали, що рівень нейрокініну B в мозку мишей значно підвищився. Тоді вони штучно блокували активність речовини за допомогою осанетану – препарату розробленого для лікування шизофренії. І миші повернулися до нормальної поведінки.

      При цьому особини, в мозку яких, навпаки, штучно підвищили рівень пептиду, демонстрували агресію і страх.

      У людському мозку виробляються ті ж речовини. Якщо блокування якоїсь з них надасть схожий ефект, методику можна буде використовувати в терапії депресивних і тривожних розладів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Психологія
      Джерело: 24 Канал
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