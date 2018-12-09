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      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня

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      Томосу бути!
      Томосу бути! / Народна правда

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем, як і раніше, залишаються Томос та український газ.

      1. "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске

      Луганская знакомая сказала, что бегая по рынку в поисках крема для рук в очередной раз убедилась, что все, что здесь продают – одинаковое. Она это и озвучила продавцу в очередном торговом модуле: "Да что вы все здесь, как под копирку!" На что продавец резонно парировал: "Так ведь это вам не Украина! Выбор там".

      Читайте: Блоги про жизнь в Луганске

      2. Украина близка к полному самообеспечению газом

      Конец ноября вновь одарил целым набором преинтереснейшей статистики, о которой я регулярно оповещаю. И, начнем мы с данных по добыче газа в Украине, которая вновь показала прирост.

      Важные материалы про тарифы на газ.

      3. Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу

      Українцям знову підкинули порцію зради про славетний Томос, який все ніяк отримати не можемо. Пророкували до Нового Року, але, схоже, тепер точно не встигнуть – через наші внутрішні церковні чвари.

      Що таке Томос? Читайте тут!

      4. Свята у грудні: традиції, прикмети та ворожіння

      Грудень завжди був особливим за кількістю релігійних свят, які є дуже важливими. Наприклад – Введення Святої Діви до храму, Катерини, Андрія Первозваного, Святого Миколая Чудотворця... Читайте про певні традиції святкування, народні прикмети і ворожіння.

      Більше матеріалів про свята і традиції.

      5. З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"

      Так звана "русская весна" породила цілу плеяду люмпенів, які швидко піднялися у соціальному ліфті, перетворившись із вчорашніх наркоманів, алкашів чи двоєчників-студентів на поважних у "республіках" осіб.

      Всі статті автора

      Читайте також: Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новорічні свята Томос Гроші Новини Луганська Газпром
      Джерело: 24 Канал
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