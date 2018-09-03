"Сампдорія" завдала першої поразки "Наполі", перемігши з рахунком 3:0

"Сампдорія" красиво розгромила "Наполі". Першої поразки команді Анчелотті генуезці завдали в третьому турі чемпіонату Італії. А справжньою окрасою тріумфу і цілком імовірно всього туру став гол Фабіо Квальярелли.

Досвідчений нападник просто таки неймовірним ударом п'ятою відправив м'яч під дальню стійку воріт Оспіни.

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Після такого "Наполі" вже не зміг повернутися в гру. А розпочав побиття партенопейців Дефрель, який ефектним ударом завершив зразкову контратаку "Сампдорії". На 32-ій хвилині все-той же Дефрель оформив дубль.

У підсумку генуезці набирають перші три бали в чемпіонаті після красивої перемоги над одним із претендентів на Скудетто.

Відео матчу "Сампдорія" – "Наполі"