Samsung показала Galaxy S10 за рік до його офіційного анонсу

Користувачі тільки нещодавно помітили на презентації Samsung Galaxy S9, яка відбулася в кінці лютого цього року, дещо незвичне. Експерти стверджують, що на одному зі слайдів зображений Galaxy Note8 поряд з іншим смартфоном, який не має нижньої рамки.

Про це повідомляє Slash Leaks.

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На зображенні можна роздивитися Galaxy Note8 в нижньому правому куті та невідомий смартфон Samsung в лівому верхньому куті. Якщо придивитися, то можна помітити, що девайс не має бокових та нижньої рамок.



Фото з презентації Samsung Galaxy S9 (виділені фото Galaxy Note8 та загадковий безрамковий смартфон)

Після такої "знахідки" користувачі почали активно обговорювати, що за загадковий смартфон зображений на презентації. Одні впевнені, що Samsung таким чином показала майбутній флагман Galaxy S10, інші ж переконані, що це просто помилка дизайнерів.

Однак, за чутками, Galaxy S10 вийде раніше, ніж зазвичай – вже в січні 2019 року.

Презентація Samsung Galaxy S9 – дивіться відео