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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Samsung Galaxy Note9 показали на фото та відео

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Samsung Galaxy Note9 показали на рендерах
Samsung Galaxy Note9 показали на рендерах / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували фото майбутнього смартфону Samsung Galaxy Note9, які вперше розкрили дизайн нового девайсу.

Про це повідомляє tehnot.

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Як і у випадку з іншою флагманської лінійкою Galaxy S9 та S9 +, які отримали мінімальні зовнішні зміни, Note9 ймовірно не буде сильно відрізнятися від свого попередника. Але датчик відбитків пальців тут встановлять у зручнішому місці.

Samsung Galaxy Note9
В мерезі з'явилися перші фото нового Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9
Дизайн Samsung Galaxy Note9

Рендери опублікували 91Mobile та Onleaks, у яких гарна репутація з правильними прогнозами і витоками. Вони також поділилися розміром майбутнього флагмана Samsung, які складуть 161,9 x 76,3 міліметра при діагоналі екрану 6,3 дюйма. Варто зазначити, що Note 9 буде дещо товщим за Galaxy Note8 (8,8 міліметра проти 8,6 міліметра).

Інсайдери продемонстрували дизайн Samsung Galaxy Note9 – дивіться відео

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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