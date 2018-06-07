Samsung Galaxy Note9 показали на фото та відео

В мережі опублікували фото майбутнього смартфону Samsung Galaxy Note9, які вперше розкрили дизайн нового девайсу.

Про це повідомляє tehnot.

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Як і у випадку з іншою флагманської лінійкою Galaxy S9 та S9 +, які отримали мінімальні зовнішні зміни, Note9 ймовірно не буде сильно відрізнятися від свого попередника. Але датчик відбитків пальців тут встановлять у зручнішому місці.



В мерезі з'явилися перші фото нового Samsung Galaxy Note9



Дизайн Samsung Galaxy Note9

Рендери опублікували 91Mobile та Onleaks, у яких гарна репутація з правильними прогнозами і витоками. Вони також поділилися розміром майбутнього флагмана Samsung, які складуть 161,9 x 76,3 міліметра при діагоналі екрану 6,3 дюйма. Варто зазначити, що Note 9 буде дещо товщим за Galaxy Note8 (8,8 міліметра проти 8,6 міліметра).

Інсайдери продемонстрували дизайн Samsung Galaxy Note9 – дивіться відео

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