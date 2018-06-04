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Samsung Galaxy S10 може отримати популярну деталь

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Samsung
Samsung / Фото з відкритих джерел

Компанія Samsung може оснастити свій майбутній флагман Galaxy S10 трьома камерами на задній панелі.

Про це пише корейське видання Investor.

Як відомо, раніше таку камеру отримав смартфон Huawei P20 Pro.

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"Samsung, який отримав нижчий, ніж очікувалося, попит на свою новітню лінійку Galaxy S9, розгляне можливість оснащення свого наступного преміального телефону трьома камерами і тривимірним датчиком, щоб пожвавити інтерес до своїх смартфонів", – розповів аналітик з KB Securities Кім Донг-вон.

Потрійний блок основної камери дає змогу робити чіткіші фото під різними кутами. Це дає додаткові можливості масштабування і може бути використаний для доповненої реальності.

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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