Samsung Galaxy S10 отримає цікаву та унікальну особливість

В мережі з’явилася інформація, що смартфон Samsung Galaxy S10 отримає потрійну основну камеру, окрім цього в новинці обіцяють 5-кратний оптичний зум.

Про це повідомляє akket.

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Вже достеменно відомо, що майбутня новинка Samsung Galaxy S10 зможе похизуватися вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців, повноцінним сканером особи, а також рядом інших цікавих особливостей, начебто передового на момент свого виходу технічного оснащення. Як вдалося з'ясувати, однією з головних особливостей телефону стане потрійна основна камера, головним нововведенням якої стане 5-кратний оптичний зум.

Зараз в світі вже є телефон з підтримкою схожої особливості, проте він здатний запропонувати лише гібридний 5-кратний зум, який досягається за рахунок використання відразу оптики і цифрового наближення. Це негативно позначається на якості фотографій, але не дуже сильно. Власникам Samsung Galaxy S10 при використанні п'ятикратного наближення не доведеться відчувати будь-які незручності, тому як виробник встановить в нього новітню оптику.

За попередніми даними, новинка стане єдиним в світі телефоном з такою особливістю, чим усі її покупці абсолютно точно залишаться дуже задоволені. В майбутньому, звичайно, конкуренти вкрадуть новітню камеру і встановлять її в свої мобільні пристрої з більш низькими цінниками.

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Втім, зустріти цю "фішку" гарантовано вдасться у великій моделі S10 +, тоді як її наявність у звичайній мобільному пристрої залишається під питанням.

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