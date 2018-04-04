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Samsung готує до виходу Samsung Galaxy S9 mini

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Samsung готує до виходу Samsung Galaxy S9 mini
Samsung готує до виходу Samsung Galaxy S9 mini / Фото з відкритих джерел

Компанія Samsung готує до виходу міні-варіант своєї флагманської серії – Samsung Galaxy S9 mini. Щоправда даних про новинку небагато.

Про це пише prostotech.com.

Так, Galaxy S9 mini мають презентувати з номером моделі SM-G8750. Він буде оснащений Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core SoC з 4 ГБ оперативної пам'яті і Android 8.0 Oreo з інтерфейсом Experience з коробки.

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Є також припущення, що смартфон може мати той же дисплей Infinity, що і 5,8-дюймовий Galaxy S8 і 6,2-дюймовий Galaxy Note 8, але з меншим розмірів 5 – 5,5 дюйма.

Щодо інших характеристик, то припускають, що він буде копією Galaxy S9, або ж матиме нижчі специфікації.

Що таке Galaxy S9? Це смартфон 9 покоління лінійки Galaxy S, створений компанією Samsung. Смартфон надійде у продаж у березні 2018 року. Смартфони доступні для продажу в Україні з березня 2018 року. Приблизна вартість 27 999 гривень.

Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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