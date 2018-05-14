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Samsung готує до виходу смартфон "для бідних" із лінійки Galaxy S

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Samsung готує до виходу смартфон
Samsung готує до виходу смартфон "для бідних" / Фото з відкритих джерел

Через низький попит на флагманські смартфони від Samsung Galaxy S9 і S9+, компанія вирішила запустити в продаж бюджетну новинку – Samsung Galaxy S8 Lite.

Про це пише akket.com, посилаючись на китайські джерела.

Новий смартфон вже пройшов сертифікацію в базах FCC і TENAA, тобто цей телефон можуть продавати в Китаї, США, а також в низці інших країн світу.

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Відомо, що Samsung Galaxy S8 Lite представлять публіці 21 травня. Цей смартфон має бути спрощеною версією оригінальної моделі. Він матиме схожі габарити, однак слабше технічне оснащення. Так, новинка матиме 5,8-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2220 на 1080 пікселів (FHD +), 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 660 з тактовою частотою 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ додаткової пам'яті.

Samsung Galaxy S8 Lite матиме батарею, ємністю 3000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки, сканер відбитків пальців, модулі NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS і VoLTE, а також роз'єми USB Type-C і 3,5 мм для підключення навушників.

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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