Samsung готує смартфон Galaxy P: що про нього відомо

В той час, як Apple вирішила назавжди відмовитись від ідеї вбудувати сканер відбитків пальців в дисплей, компанія Samsung продовжує працювати у цьому напрямку. Південнокорейський виробник майже закінчив працювати над дисплейним сканером і практично готовий показати його разом із новим смартфоном.

Про це йдеться на сторінці одного з інсайдерів в Twitter.

Читайте також: Samsung продемонструвала концепт гнучкого смартфона Galaxy X ще 5 років тому

Якщо інформація інсайдерів вірна, запуск першого апарату Samsung зі сканером відбитків в дисплеї спочатку відбудеться тільки в Китаї. Це пов'язано з присутністю на ринку Піднебесної декількох смартфонів з підтримкою аналогічної функції, на роботу яких виробник має намір орієнтуватися в майбутньому.

Samsung may use UD fingerprint on new smartphone for China market. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 5 вересня 2018 р.

Оскільки майбутній смартфон Samsung з дактилоскопічним сканером в дисплеї буде тестовим і вийде обмеженим тиражем, то, швидше за все, він буде належати до експериментальної лінійки Galaxy P. У разі провалу новинки це дозволить вендору згорнути його виробництво і непомітно вивести модель з ринку.

З тієї ж причини не варто розраховувати на серйозне апаратне наповнення смартфона. Ймовірно, Galaxy P отримає один з процесорів Exynos середньої потужності, 3 ГБ оперативної пам'яті і подвійну камеру. Не виключено, що майбутня новинка буде зовнішньо і внутрішньо схожою на Galaxy A8, відрізняючись від нього тільки дисплейним дактилоскопом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно