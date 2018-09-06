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Samsung готує смартфон Galaxy P: що про нього відомо

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Samsung готує смартфон Galaxy P
Samsung готує смартфон Galaxy P / Фото з вільних джерел

В той час, як Apple вирішила назавжди відмовитись від ідеї вбудувати сканер відбитків пальців в дисплей, компанія Samsung продовжує працювати у цьому напрямку. Південнокорейський виробник майже закінчив працювати над дисплейним сканером і практично готовий показати його разом із новим смартфоном.

Про це йдеться на сторінці одного з інсайдерів в Twitter.

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Якщо інформація інсайдерів вірна, запуск першого апарату Samsung зі сканером відбитків в дисплеї спочатку відбудеться тільки в Китаї. Це пов'язано з присутністю на ринку Піднебесної декількох смартфонів з підтримкою аналогічної функції, на роботу яких виробник має намір орієнтуватися в майбутньому.

 

Оскільки майбутній смартфон Samsung з дактилоскопічним сканером в дисплеї буде тестовим і вийде обмеженим тиражем, то, швидше за все, він буде належати до експериментальної лінійки Galaxy P. У разі провалу новинки це дозволить вендору згорнути його виробництво і непомітно вивести модель з ринку.

З тієї ж причини не варто розраховувати на серйозне апаратне наповнення смартфона. Ймовірно, Galaxy P отримає один з процесорів Exynos середньої потужності, 3 ГБ оперативної пам'яті і подвійну камеру. Не виключено, що майбутня новинка буде зовнішньо і внутрішньо схожою на Galaxy A8, відрізняючись від нього тільки дисплейним дактилоскопом.

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Теги: Техно Samsung Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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