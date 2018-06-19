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Samsung готується випустити власні відеоприскорювачі

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Samsung готується випустити власні відеоприскорювачі
Samsung готується випустити власні відеоприскорювачі / Фото з вільних джерел

Багато ґаджетів від компанії Samsung обладнані процесорами внутрішньої розробки із лінійки Exynos. Однак корпорація все ще використовує відеоприскорювачі від інших виробників, такі як ARM Mali. Проте вже найближчим часом корейський гігант запланував розробку власних графічних процесорів.

Про це повідомляє Gizchina.

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Згідно з нещодавно оновленим списком вакансій компанії, Samsung збирається створити власний GPU, а точніше, цілу лінійку відеоприскорювачів. Судячи з опублікованої інформації, неанонсований поки відеочіп буде призначений для використання в майбутніх смартфонах Samsung на базі процесорів Exynos. Однак цим застосування новинки не обмежиться – відеоприскорювач буде використовуватися в ряді різних рішень, включаючи безпілотні автомобілі.

Наші флагманські GPU будуть використовуватися в бюджетних мобільних пристроях, а відеоприскорювачі наступного покоління будуть застосовуватися в таких перспективних галузях, як безпілотні автомобілі і машинне навчання. Це інтелектуальна власність Samsung. Ми самі визначимо архітектуру, софт та всі рішення цілком. Небагато компаній можуть цим похвалитися, а ми можемо,
– зазначається в описі однієї з вакансій.

З огляду на середній цикл розробки GPU, Samsung представить власний відеоприскорювач для мобільних пристроїв протягом найближчих двох-трьох років.

Нові відеочіпи від Samsung використовуватимуть в безпілотних автомобілях
Нові відеочіпи від Samsung використовуватимуть в безпілотних автомобілях

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Варто зазначити, що Apple представила власний відеочіп ще при анонсі iPhone 8, і конкуренція в особі Samsung виглядає логічним кроком корейської компанії. Завдяки використанню власних розробок виробникам набагато простіше оптимізувати програмне забезпечення.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: 24 Канал
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