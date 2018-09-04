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Samsung може представити смартфон із чотирма камерами

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Samsung може представити смартфон із чотирма камерами
Samsung може представити смартфон із чотирма камерами / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung працює над новим смартфоном, який стане доволі незвичним рішенням для південнокорейського виробника. Головною особливістю новинки стане камера і, як відзначають мережеві джерела, раніше такою вражаючою камерою не могли похизуватися навіть флагмани компанії Galaxy S та пристрої серії Galaxy Note.

Про це повідомляє GSMArena.

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Samsung, можливо, готує пристрій з чотирма камерами на задній панелі. Цією новинкою не стане ні черговий флагман Galaxy Note або Galaxy S, ні навіть складаний Galaxy F, зазначає один із користувачів із посиланням на повідомлення відомого інсайдера під ніком Ice universe.

У своєму твіті експерт вказує на оснащення нового смартфона чотирма камерами. Втім, будь-які інші подробиці не розголошують. Більш того, взагалі незрозуміло, до якої лінійки належатиме ще не показаний публіці розумний телефон.

Смартфоном з настільки вражаючою камерою теоретично міг би виявитися Galaxy A9 (2019), оскільки ці моделі традиційно дебютують в кінці попереднього року. Але в поточній лінійці Galaxy A задні панелі оснащені подвійними камерами. І, швидше за все, нове покоління пристроїв також оснастять саме подвійними основними камерами, оскільки лінійка Galaxy A традиційно багато в чому повторює особливості флагманів Galaxy S. Тож доводиться чекати будь-яких деталей про неймовірний смартфон від Samsung.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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