Samsung невдовзі може розпочати впровадження 5G в комерційні мережі

Нещодавно Samsung Electronics оголосила про проведення заключної конференції консорціуму 3GPP. Саме під час цього заходу затвердили стандарти технологій 5G, які необхідні для комерційного впровадження мереж п'ятого покоління.

Про це повідомляє видання "ІТ для бизнеса".

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У конференції взяли участь близько півтори тисячі експертів від компаній, які спеціалізуються на розробці і виробництві чіпсетів, мобільних пристроїв і устаткування, включаючи Samsung, Qualcomm, а також представників провайдерів стільникового зв'язку, таких як Verizon, AT & T, NTT DoCoMo, KT і SK Telecom.

У конференції брали участь робочі групи з розвитку бездротових технологій для мобільних мереж п'ятого покоління, вони ж визначили фінальний набір технологій для першого комерційного впровадження 5G. Сюди відносяться технології бездротового доступу 5G, які забезпечують найшвидшу передачу даних з ультранизькими затримками, а також методологія тестування терміналів 5G на відповідність стандартам.

Робоча група RAN4, очолювана Samsung, працює над формуванням вимог до технічних характеристик радіо підсистем терміналів 5G і до продуктивності базових станцій, в тому числі в діапазонах 3,5 ГГц і 28 ГГц. Ці вимоги ляжуть в основу регуляторних актів, які будуть регламентувати використання спектра 5G, коли почнеться масовий запуск комерційних мереж п'ятого покоління в Кореї, США і в Японії.