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Samsung офіційно представила Galaxy J7 Duo

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Samsung Galaxy J7 Duo
Samsung Galaxy J7 Duo / news.samsung.com

Компанія Samsung офіційно представила в Індії смартфон Galaxy J7 Duo (2018). Його вартість близько 260 доларів (6800 гривень).

Про це пише prostotech.com.

Galaxy J7 Duo (2018) має 5,5-дюймовий екран Super AMOLED з роздільною здатністю HD. На задній панелі розміщена подвійна камера з 13-мегапіксельним + 5-мегапіксельним датчиками, а спереду встановлена ​​8-мегапіксельна фронтальна камера.

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Обидві камери мають діафрагму f/1.9 і світлодіодним спалахом, тож смартфон може робити якісні фото в умовах низької освітленості. Передня камера Galaxy J7 Duo оснащена режимом Selfy Focus, що розмиває фон та режимом Beauty, що покращує тон шкіри для ідеального знімка.

Galaxy J7 Duo має функцію Face Unlock, тобто телефон можна розблокувати через розпізнавання особи користувача. На передній панелі встановлений сканер відбитків пальців.

Також є FM-радіо, додатковий слот для другої SIM-карти і акумулятор ємністю 3 000 мАг.

Смартфон буде доступний у золотистому і чорному кольорі, він надійде у продаж 12 квітня.

Samsung офіційно представила Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 Duo доступний у золотистому кольорі

Теги: Техно Смартфони Samsung Індія
Джерело: 24 Канал
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