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Samsung оштрафували на кругленьку суму за порушення патенту

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Samsung Electronics оштрафували на 400 мільйонів доларів
Samsung Electronics оштрафували на 400 мільйонів доларів / informator.news

Окружний суд штату Техас виніс рішення в якому йдеться про те, що Samsung Electronics визнається винною в порушенні патенту, що належить патентному бюро Корейського інституту передових технологій.

Про це повідомляє аналітичне агенство Bloomberg.

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Зазначається, що компанію оштрафовано на 400 мільйонів доларів за використання технології FinFet. Це транзистор, що підвищує продуктивність мікрочіпа та знижує його енергоспоживання.

Корейський інститут передових технологій заявив, що спершу представники компанії Samsung Electronics вважали винахід незначним. Проте думка компанії змінилася після того, як на розробку звернули увагу в Intel, яка є головним конкурентом Samsung на ринку напівпровідників.

Samsung Electronics  мають намір подати апеляцію на судове рішення винесене в Техасі.

Нагадаємо, що Каліфорнійський суд частково задовольнив позов корпорації Apple та зобов'язав південнокорейського виробника смартфонів Samsung виплатити 539 мільйонів доларів за порушення патентів.

Теги: Samsung Штрафи Техно
Джерело: 24 Канал
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