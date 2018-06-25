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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Samsung планує відмовитись від одного із трендів у своїх смартфонах

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Samsung поверне рамки у власних смартфонах
Samsung поверне рамки у власних смартфонах / Фото з вільних джерел

Поки виробники мобільних пристроїв активно зменшують рамки навколо дисплею в смартфонах, компанія Samsung пропонує не просто залишити їх, але й спеціально збільшувати. Опис такого рішення вже представили в новому патенті південнокорейського гіганта.

Про це повідомляє Mspoweruser.

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У документації описуються накладні рамки на смартфони компанії Samsung . Чотири окремі смужки кріпляться до граней пристрою і з'єднуються між собою за допомогою магнітів. При бажанні користувач може їх зняти, зменшивши тим самим рамки навколо екрану і габарити всього пристрою.

​Samsung планує збільшити рамки у своїх смартфонах
Samsung планує збільшити рамки у своїх смартфонах

Головна ідея змінних рамок полягає в персоналізації зовнішнього вигляду ґаджета, адже вже зараз відрізнити один безрамковий смартфон від іншого досить складно. З пропонованих Samsung рішень користувач зможе виділити свій пристрій за допомогою накладних рамок, які можуть бути виконані в різних кольорах і з широкого асортименту матеріалів.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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