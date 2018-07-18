Samsung покепкував з iPhone у новій рекламі: відео

У нові рекламі смартфону Galaxy S9 від Samsung, виробники потролили конкурента iPhone X, звернувши увагу на недоліки продукції від Apple.

Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі компанії.

У рекламному відео клієнт магазину Apple розглядає новий iPhone X, коли до неї на скейті під'їжджає консультант. Вона його питає, чи насправді у iPhone X найкраща швидкість завантаження.

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"Хто зна", – відповідає консультант.

Та додає, що швидкість точно краща, ніж у iPhone 8.

"Тобто швидкість завантаження в iPhone X не вище, ніж у Galaxy? А я думала, це смартфон майбутнього", – каже клієнт.

На що консультант взагалі нічого не говорить.

Samsung покепкував з iPhone

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