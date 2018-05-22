Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy J4

Компанія Samsung офіційно анонсувала новий бюджетний смартфон Galaxy J4. Пристрій з’явився на офіційному сайті Пакистану.

Про це пише prostotech.com.

Samsung Galaxy J4 має 5,5-дюймовий HD Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 720x1280 пікселів. Смартфон працює на 1,4-гігабайтному 4-ядерному процесорі Exynos 7570 із графічним процесором Mali-T720 MP1. Телефон оснастили 2 ГБ оперативної та 16 ГБ додаткової пам'яті, а також слотом для карт Micro SD (максимальна пам'ять до 256 ГБ).

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Основна камера розміщена на задньому корпусі і має 13 МП. Фронтальна камера має 5 МП. Обидві камери оснащені світлодіодним спалахом.

Бюджетний смартфон від Samsung

Samsung Galaxy J4 працює на Android 8.0 Oreo. Він має батарею ємністю 3000 мАг, яка має забезпечити до 20 годин в режимі розмови. Пристрій також підтримує 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n. У смартфоні вбудований слот для 2 SIM-карт, та 3,5-мм аудіороз'єм, мікро-USB-порт і акселерометр, датчик наближення.

Samsung Galaxy J4 буде доступний у чорному, золотому і помаранчевому кольорах. Вартість смартфона поки не розголошують.

Samsung Galaxy J4: огляд