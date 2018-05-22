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Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy J4

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Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J4 / Фото: Samsung

Компанія Samsung офіційно анонсувала новий бюджетний смартфон Galaxy J4. Пристрій з’явився на офіційному сайті Пакистану.

Про це пише prostotech.com.

Samsung Galaxy J4 має 5,5-дюймовий HD Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 720x1280 пікселів. Смартфон працює на 1,4-гігабайтному 4-ядерному процесорі Exynos 7570 із графічним процесором Mali-T720 MP1. Телефон оснастили 2 ГБ оперативної та 16 ГБ додаткової пам'яті, а також слотом для карт Micro SD (максимальна пам'ять до 256 ГБ).

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Основна камера розміщена на задньому корпусі і має 13 МП. Фронтальна камера має 5 МП. Обидві камери оснащені світлодіодним спалахом.

Samsung Galaxy J4

Бюджетний смартфон від Samsung

Samsung Galaxy J4 працює на Android 8.0 Oreo. Він має батарею ємністю 3000 мАг, яка має забезпечити до 20 годин в режимі розмови. Пристрій також підтримує 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n. У смартфоні вбудований слот для 2 SIM-карт, та 3,5-мм аудіороз'єм, мікро-USB-порт і акселерометр, датчик наближення.

Samsung Galaxy J4 буде доступний у чорному, золотому і помаранчевому кольорах. Вартість смартфона поки не розголошують.

Samsung Galaxy J4: огляд

 

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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