Samsung представила недорогий смартфон Galaxy On6

2 липня компанія Samsung офіційно представила бюджетний смартфон Galaxy On6. Як і інші пристрої серії Galaxy On, Galaxy On6 має нижчу ціну, порівняно із флагманом, на якому він заснований.

Про це пише prostotech.com.

Так, Galaxy On6 отримав 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті за ціною 211 доларів, що на 30 доларів менше, ніж Galaxy J6 в варіанті з 4 ГБ оперативної пам’яті.

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Інші характеристики Galaxy On6 такі ж, як Galaxy J6. Він має 5,6-дюймовий дисплей Super AMOLED Infinity. Працює пристрій на 8-ядерному чіпсеті Exynos 7870. На задній панелі розміщена 13-мегапіксельна камера, а фронтальна камера отримала 8МП.

Також є сканер відбитків пальців, слот для двох SIM-карт і підключення 4G LTE.

Працює Galaxy On6 під управлінням Android 8.0 Oreo спільно з Samsung Experience 9.0.

Смартфон надійде у продаж 5 липня. Його можна буде придбати на Flipkart і в офіційному інтернет-магазині Samsung.

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