Samsung представила революційну технологію, яка поліпшить якість камер

На Всесвітньому мобільному конгресі в Шанхаї компанія Samsung представила нову технологію під назвою ISOCELL Plus. Вона дозволяє CMOS-сенсорам захоплювати більше світла, що значно підвищує світлочутливість та точність передачі кольору. Для такого результату інженерам компанії довелося переробити структуру пікселів і матеріали, які в них застосовуються.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Відомо, що якість фотографій багато в чому залежить від кількості захопленого CMOS-сенсором світла. У 2013 році Samsung представила технологію ISOCELL, яка полягає у використанні фізичної перегородки з металу між сусідніми пікселями. Це зменшило перешкоди і дозволило кожному пікселю поглинати і утримувати більше фотонів, ніж датчики зі зворотним засвіченням (BSI).

Проте металеві перегородки мають один важливий недолік – матеріал в їх основі здатний як поглинати, так і відбивати світло, що погано позначається на знімках. Для вирішення проблеми в технології ISOCELL Plus метал був замінений на новий матеріал, розроблений Fujifilm – він зводить відображення і оптичні втрати до мінімуму.



Принцип роботи нової технології ISOCELL Plus від Samsung

Ми цінуємо наші стратегічні відносини з Samsung і хотіли б привітати із завершенням розробки ISOCELL Plus. Цей розвиток є для нас важливою віхою: вона знаменує собою перше комерційне використання нашого нового матеріалу. Завдяки постійній співпраці з Samsung ми плануємо принести значно більші інновації для мобільних камер,

– розповів віце-президент Fujifilm Наото Янагіхараю.

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Варто зазначити, що технологія ISOCELL Plus забезпечує більш точну передачу кольору і поліпшену на 15% світлочутливість. Вона також дозволяє робити сенсори товщиною 0,8 мкм і використовувати пікселі меншого розміру без втрати якості. Як результат, Samsung вже готова до виробництва флагманських мобільних камер з роздільною здатністю понад 20 Мп.

Про терміни впровадження нової технології нічого не повідомляється. Вона може з'явитися і в Galaxy Note9, і в Galaxy S10.

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