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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Samsung представила телевізор Q900R 8K QLED з неймовірною роздільною здатністю

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Samsung Q900R 8K QLED
Samsung Q900R 8K QLED / prostotech.com

В рамках конференції IFA 2018 компанія Samsung показала свій новий телевізор Q900R 8K QLED TV. Новинка буде доступна у чотирьох різних розмірах екрану: 85 дюймів, 82 дюйми, 75 дюймів і 65-дюймів.

Про це пише prostotech.com.

Телевізор отримав роздільну здатність 8К, а дисплейна панель здатна досягати максимальної яскравості 4 тисячі нітів. Колірна гамма Samsung Q900R охоплює 100% цифрового спектру DCI-P3. Це дає змогу телевізору виробляти в чотири рази більше пікселів, ніж 4-кратний UHD-телевізор і в 16 разів більше пікселів, ніж телевізор Full HD.

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Пристрій також підтримує новий формат HDR10 +, що підвищує якість контенту від потокового сервісу, телевізійної приставки, HDMI, USB тощо.

Samsung Q900R 8K QLED

Телевізор представили в рамках IFA 2018

Крім того, новинка оснащена технологією 8K AI Upscaling від Samsung, створену на основі штучного інтелекту і використовує Quantum Processor 8K, яка розпізнає і покращує якість контенту в 8K якості.

Телевізор Q900R надійде у продаж вже у вересні. Ціну новинки поки неоголошено.

Samsung Q900R 8K QLED

Телевізор надійде у продаж у вересні

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Новинки IFA 2018 Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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