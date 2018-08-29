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Samsung представить унікальний монітор

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Samsung представить на IFA 2018 унікальний монітор
Samsung представить на IFA 2018 унікальний монітор / ilenta.com

Компанія Samsung Electronics заявила про випуск першого в світі вигнутого монітора з QLED-матрицею та роз’ємом Thunderbolt 3. Монітор отримав назву Samsung CJ79.

При це пише ilenta.com.

Дисплей отримав два роз’єми Thunderbolt 3, що дає змогу не тільки передавати контент, але і заряджати смартофни чи інші ґаджети.

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Швидкість передачі даних в Thunderbolt 3 нового монітора сягає 40 Гбіт/с.

Монітор отримав 34-дюймовий екран з роздільною здатністю 3440 х 1440 пікселів, співвідношенням сторін 21: 9, контрастністю 3000: 1, швидкістю відгуку 4 мс і частотою оновлення 100 Гц.

Samsung CJ79.

Монітор представлять на IFA 2018

Монітор охоплює 125% колірного простору sRGB. Передбачені режими Picture-by-Picture для трансляції сигналу від двох джерел, а також Picture-in-Picture, в якому маленький екран площею до 25% від загальної можна розмістити в будь-якому зручному місці.

Офіційна презентація на виставці IFA 2018.

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Теги: Техно Samsung Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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