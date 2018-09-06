Samsung продемонструвала концепт гнучкого смартфона Galaxy X ще 5 років тому

Компанія Samsung ще на виставці CES 2013 показала, як виглядатиме складний Galaxy X. Якщо вірити журналістам, то новий смартфон Samsung Galaxy X виглядатиме саме так, як концепт, продемонстрований ще 5 років тому.

Про це повідомляє ETNews.

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Пристрій отримає два дисплея: основний дисплей буде 7,3-дюймовим та виконаний за технологією OLED, другий дисплей отримає діагональ 4,6 дюймів і також буде виконаний за технологією OLED.

Samsung Display виробляє 100 – 120 тисяч гнучких дисплеїв на місяць. При цьому заявлено, що компанія закуповує комплектуючі для 180 тисяч дисплеїв на місяць. Це наводить на думки про серйозні виробничі витрати через новизну технології.



Концепт Samsung Galaxy X

До слова, за 3 місяці Samsung вдається продати 78,2 мільйонів пристроїв, тому для неї такі цифри є смішними. Galaxy X буде пробою пера, але точно не масовим продуктом, а витрати виробництва будуть компенсувати високою вартістю смартфона.

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