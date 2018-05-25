Samsung програв справу щодо патентів Apple: скільки втратить компанія

Каліфорнійський суд частково задовольнив позов корпорації Apple та зобов'язав південнокорейського виробника смартфонів Samsung виплатити 539 мільйонів доларів за порушення патентів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Присяжні вирішили, що південнокорейський бренд порушив три патенти, які пов’язані із дизайном смартфонів, та ще два, які захищають принципи роботи пристрою. З самого початку Apple вимагала за свої розробки 1 мільярд доларів, а в Samsung погодилися виплатити лише 28 мільйонів доларів.

У своїй заяві американська компанія підкреслила, що справа завжди була не тільки в грошах.

Ми щиро віримо в цінність дизайну, і наша команда невпинно працює над створенням інноваційних продуктів, які радують споживачів,

– зауважили представники Apple.

У свою чергу Джон Квінн – адвокат Samsung – заявив, що вердикт судді не був заснований на доказах і компанія має намір оскаржити рішення