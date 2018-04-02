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Samsung створили антирекламу телевізорів LG

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QLED.-телевізори від Samsung
QLED.-телевізори від Samsung / nghenhinvietnam.vn

Компанія Samsung створила рекламний ролик, в якому показали мінуси OLED-телевізорів на противагу своїм телевізорам QLED.

Про це пише prostotech.com.

Як відомо, Samsung припинила випускати OLED-телевізори і почала продавати телевізори QLED. При цьому компанія LG, яка вклала значні інвестиції у технологію OLED для телевізорів, почала отримувати результат. Тож LG отримала перевагу на ринку преміум-ТБ. Samsung, схоже, відчуває конкуренцію з боку телевізорів LG з OLED і тепер вдається до антиреклами.

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При цьому LG Electronics в Таїланді та Малайзії вже відправила офіційне повідомлення партнерам Samsung, щоб зупинити цю рекламну кампанію.

Зокрема, в LG обурились оголошення від Samsung, в якому перераховані переваги телевізорів QLED, стверджуючи, що вони не мають опіків, на відміну від OLED-телевізорів. У рекламі також показані деякі фотографії OLED-телевізорів зі згорілими екранами.

При цьому в Samsung відмовилися зняти рекламу, заявивши, що вони просто намагаються інформувати клієнтів про проблеми OLED TV.

Реклама QLED.-телевізорів від Samsung

Теги: Техно Samsung Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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