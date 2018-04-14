Samsung випадково збільшила статки своїх співробітників на 185 мільйонів доларів

Брокерська компанія південнокорейської корпорації Samsung випадково роздала співробітникам акції на 150 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія планувала виплатити дивіденди співробітникам, які володіють акціями Samsung. Сума повинна була скласти близько 0,94 долара (майже 25 гривень) за кожен папірець. Проте із-за помилки одного із співробітників Samsung Securities передали акціонерам 2,8 мільярда паперів, вартість яких теоретично склала 105 мільярдів доларів (близько 2 трильйонів 728 мілярдів 572 мільйонів гривень). Ця цифра майже в 30 раз перевищує ринкову вартість всієї компанії Samsung Securities.

Через декілька хвилин після отримання акцій 16 співробітників компанії встигли продати близько 5 мільйонів цінних паперів на суму понад 185 мільйонів доларів (близько 5 мільярдів гривень). Через цей інцидент акції корпорації Samsung впали на 12% за кілька хвилин.

Південнокорейський фінансовий регулятор розпочав перевірку Samsung Securities. А винуватця помилки та співробітників, які все ж продали акції, відсторонили від роботи.

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До слова, Bloomberg назвав цей інцидент одним із найбільших випадків так званого ефекту "товстого пальця" – коли трейдер випадково натискає не на ту кнопку.