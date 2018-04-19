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Samsung випустить лімітовану серію смартфонів Galaxy S9/S9+ для шанувальників Формули-1

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Samsung випустить лімітовану серію смартфонів Galaxy S9/S9+ для шанувальників Формули-1
Samsung випустить лімітовану серію смартфонів Galaxy S9/S9+ для шанувальників Формули-1 / mobiltelefon

Компанія Samsung представила обмежену серію смартфонів Galaxy S9 та Galaxy S9+ Red Bull Ring Edition, яку створили спеціально для поціновувачів королівської гоночної серії Фурмула-1.

Про це повідомляє mobiltelefon.ru.

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На фоні звичайної серії новинка виділяється спеціальним оформленням заводської коробки, комплектним чохлом з емблемою Red Bull Ring та NFC-чіпом та ексклюзивним контентом, що включає тему оформлення, шпалери, рингтони, корисну інформацію про гонки, траси та інше.


Смартфон поставлятиметься в оригінальній тематичній коробці


Для власників обмеженої лінійки смартфонів будуть доступні фірмові шпалери

Модель доступна ексклюзивно для клієнтів Vodafone у Нідерландах. У доступі є як стандартний варіант Galaxy S9, так і версія Galaxy S9 +. Ціна не відрізняється від стандартної версії Galaxy S9 / S9 + і складає 744 євро (близько 24 тисяч гривень) і 888 євро (близько 28600 гривень) відповідно.

Презентація лімітованої серії Samsung Galaxy S9 та Galaxy S9+ Red Bull Ring Edition – дивіться відео


Теги: Техно Новини спорту Смартфони Samsung Формула-1
Джерело: 24 Канал
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