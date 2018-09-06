19:33
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Samsung випустить ще один гігантський планшет Galaxy View

194 Читать новость на русском
Samsung Galaxy View
Samsung Galaxy View / Фото з вільних джерел

Найбільший Android-планшет, який коли-небудь випускала компанія Samsung невдовзі може отримати "спадкоємця". Samsung Galaxy View 2, якщо новинка і справді отримає таку назву, отримав сертифікати Wi-Fi та Bluetooth.

Про це повідомляє Gizmochina.

Читайте також:  Lenovo представила лінійку планшетів, найдешевший коштує менше 2 тисяч гривень

Samsung Galaxy View 2 має номер моделі SM-T927A. На даний момент відомо про те, що планшет буде підтримувати роботу з мережами Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, дводіапазонну технологію з частотами 2.4 ГГц і 5 ГГц та Bluetooth 5.0.

Згідно з попередніми чутками, Galaxy View 2 буде "з коробки" працювати під управлінням операційної системи Android Oreo. Окрім того, новинка отримає 17,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920 х 1080 пікселів).

Samsung Galaxy View
Samsung Galaxy View в руках

Щодо технічних характеристик, то Galaxy View 2 запропонує фірмовий процесор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативної пам'яті та підтримку цифрового пера S Pen.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Samsung планшети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
сьогодні, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук