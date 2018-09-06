Samsung випустить ще один гігантський планшет Galaxy View

Найбільший Android-планшет, який коли-небудь випускала компанія Samsung невдовзі може отримати "спадкоємця". Samsung Galaxy View 2, якщо новинка і справді отримає таку назву, отримав сертифікати Wi-Fi та Bluetooth.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Samsung Galaxy View 2 має номер моделі SM-T927A. На даний момент відомо про те, що планшет буде підтримувати роботу з мережами Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, дводіапазонну технологію з частотами 2.4 ГГц і 5 ГГц та Bluetooth 5.0.

Згідно з попередніми чутками, Galaxy View 2 буде "з коробки" працювати під управлінням операційної системи Android Oreo. Окрім того, новинка отримає 17,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920 х 1080 пікселів).



Samsung Galaxy View в руках

Щодо технічних характеристик, то Galaxy View 2 запропонує фірмовий процесор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативної пам'яті та підтримку цифрового пера S Pen.

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