Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE

Samsung Electronics почала переговори із декількома китайськими виробниками, щодо постачання їм мобільних процесорів компанії.

Про це в одному з інтерв’ю розповів керівник підрозділу з розробки логічних чипів System LSI Інюп Кан, який раніше займав одну з керівних посад в Qualcomm, предає Daily Comm.

Читайте також: Компанія Xiaomi анонсувала випуск нового ювілейного смартфону

Більшу частину прибутку Samsung отримує від продажів чіпів пам'яті. Крім того, південнокорейський гігант в спробі урізноманітнити напівпровідниковий бізнес веде активну розробку мобільних процесорів, датчиків зображень і автомобільних чіпів.

Варто зазначити, що флагманські однокристальні системи Exonys застосовуються переважно в смартфонах Samsung Galaxy, і лише Meizu наразі єдиний клієнт, який використовує ці рішення.

Серед інших виробників смартфонів, з яким Samsung веде переговори про постачання процесорів, значиться ZTE. Інюп Кан заявив, що Samsung продовжить вести переговори з ZTE незалежно від результату торгових переговорів між США і Китаєм.

Читайте також: Samsung звітує про провал продажів Galaxy S9

Нагадаємо, нещодавно китайська компанія змушена була припинити свою основну діяльність, оскільки американським партнерам заборонили працювати з ZTE. Більшою мірою вендор постраждав від неможливості закуповувати процесори Qualcomm, що змусило компанію шукати нових постачальників. А Samsung може стати одним з них. Також після скандалу, що розгорівся президент США Дональд Трамп закликав китайську корпорацію повернутися на ринки смартфонів, попри заборону уряду.