18:58
30 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Самвел Туманян: найкращі фото переможця "Топ-модель по-українськи 4"

12:35, сьогодні 750 Читать новость на русском
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян / Фото з Instagram

Фінал шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон глядачі побачили 29 грудня на "Новому каналі". Переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті став Самвел Туманян.

За 18 тижнів зйомок шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон Самвел Туманян обійшов 19 конкурентів, позував під водою, дефілював серед вогню, побував в небі і пережив землетрус – все заради перемоги.

Читайте також: Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян: що про нього відомо

Майже все життя Самвел Туманян займався спортом – боротьбою, бойовим самбо, плаванням. До того, як прийти на кастинг, він навіть і не думав про кар'єру моделі.

На кастингу "Топ-модель по-українськи" експерти заявили, що хлопець занадто великий для моделі, що йому треба схуднути. І з першого ж дня проекту Сем почав худнути. У підсумку за 4 місяці він втратив 13 кілограм. Безумовно, зміни були не тільки зовнішніми. Хлопець змінив своє ставлення до модельного бізнесу в цілому, зрозумів, що саме цьому заняттю хоче присвятити своє життя.

Читайте також: Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: чим вразили усі учасники проекту у 18 випуску

За 4 місяці зйомок хлопець взяв участь більш ніж в 70 фотосесіях і дефіле. Пропонуємо зараз подивитися кращі кадри фотосесій Самвела Туманяна за всі випуски шоу.

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Алла Костромічова
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Алла Костромічова

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян

Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян
Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Олена Феофанова

Теги: LifeStyle Новини культури Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новорічне звернення українських бійців з передової: третій Новий рік під час війни
сьогодні, 18:00 Новорічне звернення українських бійців з передової: третій Новий рік під час війни
241
Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
сьогодні, 17:00 Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
Анастасія Ковач-Петрушенко 14211
Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція
сьогодні, 16:02 Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція
Яніна Ткачук 4 8655
Вирок у справі Крисіна: у нас часом не Янукович президент?
сьогодні, 15:00 Вирок у справі Крисіна: у нас часом не Янукович президент?
Віталій Шабунін 648
Як смачно і красиво зустріти Новий рік 2018: корисні поради
сьогодні, 14:03 Як смачно і красиво зустріти Новий рік 2018: корисні поради
1988
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук