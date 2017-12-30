Самвел Туманян: найкращі фото переможця "Топ-модель по-українськи 4"

Фінал шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон глядачі побачили 29 грудня на "Новому каналі". Переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті став Самвел Туманян.

За 18 тижнів зйомок шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон Самвел Туманян обійшов 19 конкурентів, позував під водою, дефілював серед вогню, побував в небі і пережив землетрус – все заради перемоги.

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Майже все життя Самвел Туманян займався спортом – боротьбою, бойовим самбо, плаванням. До того, як прийти на кастинг, він навіть і не думав про кар'єру моделі.

На кастингу "Топ-модель по-українськи" експерти заявили, що хлопець занадто великий для моделі, що йому треба схуднути. І з першого ж дня проекту Сем почав худнути. У підсумку за 4 місяці він втратив 13 кілограм. Безумовно, зміни були не тільки зовнішніми. Хлопець змінив своє ставлення до модельного бізнесу в цілому, зрозумів, що саме цьому заняттю хоче присвятити своє життя.

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За 4 місяці зйомок хлопець взяв участь більш ніж в 70 фотосесіях і дефіле. Пропонуємо зараз подивитися кращі кадри фотосесій Самвела Туманяна за всі випуски шоу.



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Алла Костромічова



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Віка Рогальчук



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян



Переможець Топ-модель по-українськи 4 сезон Самвел Туманян та Олена Феофанова