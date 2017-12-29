Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян: що про нього відомо

Фінал шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон глядачі побачили 29 грудня на "Новому каналі". Переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті став Самвел Туманян.

У фіналі шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон за перемогу змагались двоє фіналістів – Вікторія Рогальчук та Самвел Туманян. За 18 тижнів зйомок вони обійшли 18 конкурентів, позували під водою, дефілювали серед вогню, побували в небі і пережили землетрус – все заради того, щоб потрапити у фінал.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян став переможцем

Але переможцем першого змішаного сезон шоу "Топ-модель по-українськи 4" став Самвел Туманян.

Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: Самвел Туманян став переможцем

Переможець "Топ-модель по-українськи 4" Самвел Туманян

Під час перших трьох випусків "Супер-модель по-українськи" на кастинги часто приходили чоловіки. Щоправда, здебільшого вони хотіли лише епатувати, а не змагатись. Так, деякі чоловіки приходили з жіночим макіяжем чи на підборах.

Читайте також: Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: чим вразили усі учасники проекту у 18 випуску

І вже на 4 сезон судді проекту вирішили зробити змішаний сезон. Тобто, до 20 кращих потрапили 10 дівчат та 10 хлопців, які змагалися за перемогу. Вимоги до хлопців були такими ж суворими, як і до дівчат. Розмір одягу, який повинен носити чоловік, – 42-44. А от ріст чоловіка-моделі має бути від 180 до 190 сантиметрів. Чоловік повинен мати худорляву статуру і невелику мускулатуру, так як на "розкачаному" тілі костюми сидять некрасиво.



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян та Алла Костромічова

Кожен із учасників чоловіків був особливим. І лише Самвел Туманян потрапив у фінал та переміг! І це не дивно, адже він має майже ідеальні параметри. Йому лише 19 років, його зріст 185 сантиметрів, а параметри – 110-70-100.

Самвел Туманян 12 років займався спортом. Саме тому він може похизуватися, практично, ідеальним тілом та фактурою. Самвел чемпіон України з боротьби та бойового самбо. Спортивну кар'єру він мусив закінчити після травм. Він переніс дві важкі операції, після чого – більше не зміг займатися спортом.



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян

Модельного досвіду до участі у проекті Самвел не мав. Але вже під час участі у проекті він зміг себе спробувати як на fashion-зйомках, так і на модних показах.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 4 сезон: що відомо про фіналістів – Віку Рогальчук та Самвела Туманяна

З 4 до 10 вересня в Києві відбулася найгучніша модна подія осені – Ukrainian Fashion Week SS’18. У 2017 році Українському тижневі моди виповнилося 20 років і кількість показів, презентацій та інсталяцій цього сезону просто зашкалювала!

Самвел Туманян з'явився під час показу модної колекції дизайнера Сержа Смоліна. Разом із ним на подіумі з'явився ще один учасник шоу – Сергій Пістрий.



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян та Сергй Пістрий на Ukrainian Fashion Week SS’18

Також в рамках Ukrainian Fashion Week SS’18 Самвел презентував колекцію українського бренду Кomashnya. Разом із Самвелом на подіумі також дефілювали Сергій Пістрий, Реван Палюк, Дмитро Харламов і Святослав Бойко, для якого це дефіле стало дебютним після знімання шоу.



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян на Ukrainian Fashion Week SS’18

Ще під час зйомок проекту Самвел Туманян прикрасив обкладинку міжнародного видання Nvrmind. Це право він завоював за результатами змагань, в яких, крім нього, брав участь Сергій Пістрий.



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян для журналу Nvrmind



Переможець "Топ модель по-українськи 4" Самвел Туманян для журналу Nvrmind

Сподіваємось, що Самвела ми ще не раз побачимо на світових подіумах та на обкладинках модних журналів!

Instargam Самвела Туманяна: @samvel_official

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Наставниками в четвертому сезоні "Топ-модель по-українськи" стали – Соня Плакидюк, Костя Боровський і Сергій Нікітюк.

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 4 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічова. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.