Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"

Переможець четвертого сезону проекту "Топ-модель по-українськи" Самвел Туманян поділився про свою роботу у моделінгу після шоу.

Як розповів Самвел в інтерв’ю Viva.ua, у нього зараз є контракт з Китаєм, куди він відлітає на три місяці.

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Також кілька агентств запрошували йому контракти в Італії та Індії, однак Туманян їм відмовив.

Питання впирається в оплату житла, проживання і pocket money, тому що хлопцям, як виявилося, найчастіше ці витрати не оплачують. Тому наразі через такі фінансові нюанси Китай для мене в пріоритеті. Це буде мій старт,

– каже хлопець.

Самвел вважає, що з новим сезоном шоу, цікавість до нього може зменшитися.

"Зараз маоє становище – дуже двояке. З одного боку, я отримав популярність, зі мною хочуть фотографуватися, бачитися, спілкуватися... Але я розумію, що це до того часу, поки я – медійне обличчя. Пройде рік, буде новий сезон, новий переможець, і логічно, що інтерес до мене спаде. Я, звичайно, розумію, що я – перший хлопець-переможець, але тим не менше... Я не особливо реагую на такий підвищений інтерес", – каже Туманян.

Зараз він намагається зосередитися на роботі, займається соцмережами і своїм Youtube-каналом.

"Це займає дуже багато часу, тому що я все-таки намагаюся комунікувати зі своєю публікою", – додає переможець модельного проекту.

Допис, поширений Самвел Туманян | Sam | (@samvel_official) 8 Жов 2017 р. о 1:40 PDT

Нагадаємо, переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті "Топ-модель по-українськи" став Самвел Туманян.