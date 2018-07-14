Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему

Когда я поняла, что буду жить в "республике", я, конечно, не думала о том, что привыкать придется очень ко многим вещам – как к объективным переменам, так и к очень личным, которые не все смогут понять.

Среди таких вот субъективных вещей была потеря друзей, привычек, перемена ритма жизни, потеря работы, всех планов, прежнего жизненного уклада.

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И отчего-то самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года так, будто все осталось по-прежнему. Тебе повезло, ты жив. И дом твой цел. Будто печалиться и не о чем.

А мне еще полгода снились не обстрелы, а прежняя моя работа, к потере которой я оказалась не готова.

И еще я поняла, что есть вещи, которые нужно заканчивать как-то логически – увольняться, расставаться, но готовиться к этому, а когда все и сразу, все так вот как обухом по голове, принять это почти невозможно без моральных потерь. Мне полгода снилось, что мне звонит моя прежняя уже начальница и иронично спрашивает: "Ты на работу сегодня не идешь? Время сколько видела?" И я во сне чувствовала и стыд за свое опоздание, и радость, что все те предыдущие полгода всего лишь ночной кошмар. И так все полгода.

Потом я сходила на прежнюю работу, смогла это сделать, чтобы расставить все точки, и, знаете, как рукой сняло мои кошмары – я увидела пустой холодный офис без воды, света, связи, людей. Цветы засохшие в горшках – гордость нашего кабинета, забытую чашку с пакетиком чая, платок брошенный на стул, лак для ногтей на чьем-то столе.

Я ходила по офису и все, что я видела, было хуже, чем я могла представить. Людей не собрать, не вернуть, а прошлое просто перечеркнули напрочь, как будто его и не было. Я забрала свою чашку, долго еще переживала все, что увидела – это спящее царство с запустением и тленом. И поняла, почему все те люди, из прошлой жизни, не хотят общаться друг с другом.

Не хотят бередить те раны, потому что у каждого они свои, у каждого глубокие и кровоточить они будут еще долго. И что говорить-то? Вспоминать, как нам было дружно, весело и хорошо вместе? Не у всех по итогам этих четырех лет случился жизненный хеппи-энд. Кто-то так и не оправился от потерь. Кто-то замер в той довоенной жизни и не смог адаптироваться к переменам – новой работе, новым реалиям.

А я первые полгода физически чувствовала, что с меня кожу сняли – всю мою прежнюю жизнь. Только всем вокруг дела до этого не было никакого.

Да и какое кому дело-то – война! У каждого свои трагедии. Хочешь выжить, привыкай, ищи работу, адаптируйся. Радуйся, если тебе повезло и ты не голодаешь.

А все эти рефлексии уже дело десятое. Да и кому вокруг какое дело до твоих эмоций, если людям есть нечего, если вокруг мир рушится, трагедии вселенского масштаба, а я со своими кошмарами и грустью по прежнему коллективу. И я через время поняла, что мне тоже не хочется ни с кем из прежней жизни встречаться, потому что это как экзамен – как ты жил все эти четыре года. Кто-то разбогател, поменял страну, город, нашел работу, новую семью, купил жилье. Это как в картах – у кого круче козырь.

А мне что рассказывать, что я жить без этих людей полгода не могла? Что я в новом своём коллективе сравнивала каждый день, как у меня было раньше? Что я не могла радоваться еде, как все в моем новом отделе? И что я до сих пор болею по каждой своей потере, хотя, конечно, привыкла, ко многому уже привыкла как к неизбежности.

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