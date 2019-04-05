Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ

Как оказалось, многие не понимают, почему недопустимо говорить о смене главы Нацбанка после выборов. Многие не понимают, что кандидат в президенты не имеет права указывать, какой уровень ставки должен быть в стране. Многие не понимают, что институт независимости Национального банка гораздо важнее, чем фамилии президента страны.

Нельзя попрекать власть в реванше на направлении антикоррупционных реформ и одновременно продвигать реванш реформы банковского сектора. На данный момент именно банковская реформа, наряду с реформой газового сектора, внесла наибольший вклад в борьбу с коррупцией. При том, что реформа банковская сектора была наиболее эффективной и результативной.

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Реформа банковской сферы и Национального банка в том числе является одним из наиболее эффективных изменений в Украине за последние 5 лет. Именно эта реформа является визитной карточкой Украины, когда говорят с инвесторами и кредиторами.

Именно эту реформу ставят в пример другим странам МВФ и Мировой Банк, когда они сталкиваются с кризисными явлениями в банковской сфере по всему миру. И именно эту реформу собирается разрушить самый демократический и самый либеральный кандидат.

Краеугольным камнем этой реформы является независимость центрального банка. Которая была реально достигнута в Украине. И доказательством того служит жесткая монетарная политика, которую проводит Нацбанк, удерживая ставки на высоком уровне, несмотря на очевидное недовольство и президента и правительства, да и большинства депутатов.

Независимость центрального банка – основа основ успешных экономик современного мира. Самый большой ночной страх инвесторов – это попытка власти, политиков, подмять под себя центральный банк. Потому что тогда политика перестает быть эффективной, а становится лишь частью популистической программы.

Последний пример – попытка новейшего султана Эрдогана подмять под себя центральный банк Турции. Законы экономики ответили моментально. Лира упала более чем в два раза, и дабы остановить экономический коллапс, Эрдоган вынужден был отступить. А Эрдоган тот еще альфа-самец. С полнотой власти. Но даже он смог понять.



Ердоган

Так вот, попытка сменить руководство НБУ – это именно уничтожение независимости центрального банка. Это институциональная независимость. Весь смысл которой в том, что кто бы не пришел к власти, политика центрального банка останется стабильной и прогнозируемой.

Поэтому недопустимо, чтобы любой новый президент, приходя в свой кабинет, распоряжался, кто теперь будет руководить Национальным банком. И будет при этом выбирать человека, чьи лозунги ему понравятся больше всех. Даешь ставки по 10% в гривне, в то время как сама страна занимает под 9% в долларе, и все тут.

И дело даже не в личностях. Дело не в том, что сейчас НБУ пользуется уважением и доверием у МВФ, инвесторов и банковского сообщества. И дело не в том, что вместо текущего руководства предлагают человека, который еще пару лет лез в депутаты, развешивая по всему Киеву плакаты "гривна по 8", что навсегда убило уважение к нему среди финансового сообщества. Вопрос именно в институте. В независимости центрального банка. И об этом любому будущему президенту напомнит МВФ.



Міжнародний валютний фонд

Любые изменения в Украине обратимы. В том числе и в банковской сфере. И прежде всего там, потому что усилиями телеканалов олигархов вся Украина знает, что Гонтарева плохая. Как всегда, если изменения были правильные, то тех, кто их проводит, начинают ненавидеть.

В который раз можно повторить фразу Кахи Бендукидзе, который является настоящим автором грузинского экономического чуда, что если вы идете по улице и вас еще не все ненавидят, то вы сделали мало. Так вот, это помогает откатить назад любую реформу, под предлогом справедливости. Убирая людей и одновременно сворачивая изменения, которые эти люди проводили.

И в этом тоже кроется опасность. И именно поэтому недопустимо для кандидата в президенты от демократов повторять лозунги Ляшко и Тимошенко. Ибо в чем тогда разница, если руками демократов может быть разрушена реформа и возвращена системная коррупция в банковскую сферу.

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А если кто-то считает, что коррупция есть в государственных банках (она конечно есть, ведь это государственные банки), то должен не уничтожать реформу банковской сферы. А продолжать ее и настаивать, чтобы государственные банки как можно скорее получили независимые наблюдательные советы. А в перспективе были проданы. Что тоже будет продолжением реформы банковского сектора.

А вместо этого кандидаты, которые позиционируют себя как проевропейские и демократические, подхватывают лозунги популистов, паразитируя на благодатном информационном поле. И удивляются при этом, почему их не поддерживают в профессиональной среде. При этом продолжают на голубом глазу утверждать, что не будут давить на главу НБУ, но он сам уйдет, лишь только услышав шаги нового гаранта в коридоре. На кого рассчитаны такие аргументы? Зачем считать людей идиотами?

Настоящие изменения – это не приход доброго авторитарного царя вместо злого коррупционера. Настоящие изменения базируются на институтах. Это хорошо понимают в МВФ, и поэтому именно на построение новых институтов и направлена программа Фонда. И борьба с коррупцией невозможна по "моему хотению, моему повелению", для этого нужны институты и системные изменения. В том числе такие, которые были проведены в банковской сфере. И чтобы побороть коррупцию, нужно продолжать институциональные изменения, а не уничтожать уже имеющиеся.

Тем более, что потеря независимости НБУ способна в короткие сроки сделать нас всех беднее. И не важно, кто победит, ведь у любого кандидата в президенты проскальзывает желание добраться до Нацбанка и напечатать деньги.

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В этом то и суть. Важна независимость НБУ от любого политика. И, к сожалению, эти самые политики этого не хотят понимать. Даже те, кто называют себя либеральными демократами.