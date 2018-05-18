Сандра Буллок розповіла про екзотичний спосіб омолодження:18+

53-річна американська акторка Сандра Буллок розповіла про екзотичний рецепт, який допомагає їй виглядати красивою.

Про свій рецепт омолодження співачка розповіла у нещодавньому інтерв'ю з відомою ведучою Еллен ДеДженерес, повідомляє видання aceshowbiz.

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Сандра Буллок

Акторка повідомила, що пройшла незвичайну омолоджувальну процедуру, за якою в шкіру її обличчя додають стовбурові клітини з крайньої плоті корейських немовлят.

"Це не те, що я лежу там з маленькими шматочками (крайньої плоті) на всьому обличчі. Я називаю це "пенісною процедурою", і гадаю, що коли ви побачите, як добре це діє на ваше обличчя, ви теж побіжите до свого косметолога і скажете: "Дайте мені пеніс!" Ось що буде", – наголосила Сандра.

Дивіться відео Сандра Буллок розповіла про екзотичний рецепт краси: