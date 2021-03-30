Одеський санаторій та інші об'єкти: Санду планує повернути майно Молдови в Україні

Майя Санду у вівторок, 30 березня, скликала Вищу раду безпеки Молдови. Під час засідання, зокрема, мовитиметься про майно, яке Молдова втратила в Україні.
Джерело:NewsMaker
Окрім того, президентка Молдови Санду планує обговорити боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.
Зауважте Боротьба з проросійським Додоном: Санду готується розпустити парламент Молдови
Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату,
– мовиться в анонсі засідання.
Серед цього майна, зокрема, є молдовські санаторії на морських курортах України.
Їхню втрату Санду вже обговорювала з президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до України 12 січня.
Візит Санду в Україну: головне
- 12 січня 2021 року Майя Санду завітала в Україну.
- Там президентка зустрілася з президентом Зеленським.
- Зокрема, Зеленський та Санду обговорили створення президентської ради, яка формуватиме стратегію двосторонніх відносин між Україною та Молдовою.
- Також Санду зустрілася зі спікером українського парламенту Дмитром Разумковим.