На думку секретаря РНБО Олексія Данилова, обидва бізнесмени становлять загрозу національній безпеці. Дмитро Фірташ постачав титанову сировину для військових заводів Росії, а компанії Павла Фукса незаконно отримували ліцензії для розробки родовищ корисних копалин в Україні.

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Що треба знати про Фірташа

Представляти Дмитра Фірташа не треба. Ця людина вже не перше десятиліття вважається одним із стовпів українського олігархату. Його прізвище зазвичай вживається в одному ряді з Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком.

В Україні Фірташ володіє підприємствами з видобутку титанової руди та виробництва титану, хімічними комбінатами, а також контролює більшу частину облгазів – у такий спосіб де-факто є монополістом у цій сфері.



Дмитро Фірташ / Фото nbcnews

Проблеми почалися у 2014 році

У Фірташа почалися проблеми з владою США. Та зажадала екстрадиції олігарха в Америку і суду над ним. Вже кілька років Фірташ перебуває в Австрії, де намагається відбитися від екстрадиції у судах.

Не зважаючи на ці неприємності, в Україні Дмитро Фірташ до останнього часу відчував себе цілком упевнено. Здавалося, цей Титанік неможливо втопити, та тепер, схоже, впливу колись могутнього олігарха приходить кінець.

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Справи Фукса – гірші

Куди цікавіше йдуть справи з товаришем Фірташа по нещастю – Павлом Фуксом. До недавнього часу ця людина взагалі не вважалася українським олігархом, бо мала російське громадянство і вела бізнес в Москві.

Однак після Майдану Фукс раптом вирішив переїхати в Україну і розвивати бізнес тут. На відміну від того ж Фірташа, який володіє кількома індустріальними гігантами, Павло Фукс значних активів в Україні не має.



Павло Фукса / Фото УП

Зазіхнув на активи Януковича

Після втечі з країни Віктора Януковича і його найближчого оточення, Фукс почав купувати компанії, що раніше належали їм і мали ліцензії на розробку великих родовищ газу. І хоча сам Павло Фукс це заперечував, рішення РНБО підтвердило, що саме він стояв за скупкою активів команди Януковича.

Цікаво, що у своєму виступі секретар РНБО Данілов назвав Фукса російським бізнесменом. Саме так до 2017 року його називали і в українських ЗМІ.

У якийсь момент російський олігарх якось непомітно навчився видавати себе за українського, але факт залишається фактом – Фукс приїхав в Україну з Росії у розпал війни, отримав у своє розпорядження активи корупціонерів, що втекли до Росії, і в такий спосіб може бути лише ширмою для більш впливових людей у Росії, які діють за його спиною.

Дружба Фукса та Кернеса

Є і ще одна деталь, яка робить Фукса ще більш підозрілою і неоднозначною фігурою. Російський бізнесмен близько дружив з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Важливо! Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" – там він лікувався тривалий час після того, як у нього діагностували коронавірус.

Коли Кернес тяжко захворів і потрапив до лікарні, Фукс став єдиною людиною, яка постійно мала доступ до мера і стверджувала, що перебуває з ним на прямому зв'язку та навіть спілкувалася від його імені.

Ця обставина допомогла Фуксу скористатися недієздатністю Кернеса і поставити керувати Харковом свою людину – Ігоря Терехова.

Коли харківський мер уже був при смерті, від його імені до Харківської міськради надійшов лист, в якому Кернес нібито пропонував обрати Терехова секретарем міської ради. Лист було завірений не особистим, а електронним підписом Кернеса.



Ігор Терехов / Фото stopcor

Чи зміг би Кернес в той момент написати такий лист – велике питання, адже з лікарні Кернес жодного разу не звертався до своїх виборців навіть через відеоролики у соцмережах. І про те, що мер у дуже поганому стані, в Харкові здогадувалися ще за кілька місяців до його смерті.

Саме завдяки цьому відверто липовому листу протеже Павла Фукса – Ігор Терехов – і був обраний секретарем міської ради. І тепер саме він керує Харковом.

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У зв'язку з цим, після введення санкцій проти Фукса виникає цілком закономірне питання – що робити з його ставлеником на чолі другого за величиною міста України? Тепер виходить, що Харковом керує людина, яку за допомогою махінацій зробив секретарем міськради російський бізнесмен, визнаний загрозою національній безпеці.

Погодьтеся, звучить досить дико. І очевидно, що РНБО варто було б тепер звернути увагу і на цю проблему.