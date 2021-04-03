Санкції РНБО проти Топ-10 українських контрабандистів: що відомо про цих людей

Рада нацбезпеки та оборони 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів. Мовиться, зокрема, про 4 одеситів – це найбільше серед решти регіонів. Натомість Львів, Закарпаття та Буковина мають по 2 представники.

За словами президента Володимира Зеленського, таке сталося вперше в історії України. Вищевказані санкції передбачають блокування активів і майна.

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Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів

Іван Бокало (зареєстрований у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до 300 мільярдних збитків. Він додав, що саме стільки коштів недоотримав державний бюджет України.

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Іван Бокало

Він є ексначальником Рава-Руської митниці. Також свого часу був депутатом Львівської обласної ради від "Сильної України".

Запам'ятався передусім тим, що у 2014 році влаштував своїй донці розкішне весілля в курортному Трускавці. На вечірці у Rixos Prykarpattya тоді виступали Злата Огневич, група ТіК, дівчата Freedom-Jazz із "Вечірнього Києва", а за тамаду був ведучий Олександр Педан.

Обійшовся захід Бокалу в щонайменше 30 тисяч доларів. Також платили за організацію і батьки чоловіка його доньки. Останні, за словами ексмитника, власне всім і займалися.

Не працюю на Львівській митниці з грудня 2010 року. Останні 4 роки займаюся приватним бізнесом, також працюю юрисконсультом. У моїй декларації сума доходу становить 1,2 мільйона гривень. Батьки нареченого – теж заможні люди. Вони володіють підприємством з виробництва мінеральної води. Вони можуть собі влаштувати свято на вищому рівні,

– переконував тоді Бокало у коментарі "Сьогодні".

Відео весілля львівського ексмитника Бокала

Володимир Дідух

У Львові його знають як кримінального авторитета на прізвисько "Вова Морда". Імовірно, через таку діяльність в 2019 році на Дідуха планували замах. Але злочин так і не стався – правоохоронцям вдалося затримати 3 виконавців. За даними слідства, угруповання готувалося майже 3 місяці: під час підготовки орендували квартиру в Києві, придбали станковий кулемет ДШК і автомобіль Toyota Land Cruiser Prado.

Водночас, за даними журналістів "Наші гроші. Львів", Дідух є одним із найбільших забудовників міста. Загалом станом на грудень 2019 року підконтрольні йому компанії отримали 6 дозволів від мерії на будівництво. Також свого часу "Вову Морду" називали одним із головних фінансистів партії "Свобода".



Володимир Дідух / Фото взято з соцмереж

Валерій Пересоляк

Є президентомфутбольного клубу "Минай" і одним зі спонсорів політичної партії "Рідне Закарпаття".

Він багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.

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Юрій Кушнір

Як повідомляє Суспільне, він є засновником фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл". Раніше був депутатом від "Партії регіонів" до Чернівецької обласної ради.

Кушнір фігурує у справі про хабар ексголови облради Івана Мунтяна. За версією слідства, Кушнір ймовірно дав Мунтяну 180 тисяч доларів за передачу в оренду комунального санаторію.

Олександр Єрімічук

Він – засновник компанії "ВІП КОМ". У кримінальному світі його знають як "Слон". Також є братом експрокурора Кіцманського району на Буковині Миколи Єремічука.

У 2017 році під час представлення нового прокурора Чернівецької області тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко згадав як про "Слона" Єрімічука, так і про Кушніра.

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Орест Фірманюк

Хоча він є і зареєстрованим у Виноградові, але, за інформацією "Закарпаття онлайн", жодного стосунку до цього регіону немає. Щоправда, у травні 2020 року видання "СтопКор" писало, що Фірманюк намагався купити посаду начальника Закарпатської митниці для своєї людини – Тараса Марченка. Водночас ресурс називає Фірманюка одеситом.

Цікавим є і те, що в мережі Фірманюк – "один із найбільших контрабандистів за останні 10 років". Але себе він таким не вважає.

Те, що в нас називають контрабандою, – це оптимізація оподаткування. Простою мовою: уникнення сплати. Або суттєве зменшення. Мовиться про процеси оптимізації оподаткування під час імпорту,

– так Фірманюк коментував заяви щодо контрабандистів на Одеській митниці.

В офіційних колах його знають як бізнесмена та директора компаній "Євроавтоекспрес" і "Валер Груп". Перебуває в базі "Миротворця".



Орест Фірманюк / Фото УНН

Інші Одеські контрабандисти Чудаков, Шерман і Кравченко

Олександра Чудакова називають великим контрабандистом сигарет.

Віктор Шерман є бізнесменом. Його пов'язують з оформленням митних декларацій та інкасацією "чорної готівки". Також називають партнером Альперіна.

Олександр Кравченко – ексзаступник голови Херсонської митниці.

Дані видання "Думская"

Зверніть увагу "Королю контрабанди" Альперіну продовжили запобіжний захід: деталі

Його підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків.

Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів.