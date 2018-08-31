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Санкції допекли: Аксьонов домагається зняття обмежень в українському суді

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Аксьонов подав до суду на РНБО
Аксьонов подав до суду на РНБО / Укрінформ

Незаконний "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов подав позив до українського суду з вимогою зняти з нього санкції, введені Радою національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляється на порталі "Судова влада України".

Так, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Аксьонова до РНБО. Третіми особами зазначені Президент України Петро Порошенко, Кабінет міністрів, Служба безпеки України і Національний банк.

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Самопроголошений глава Криму просить український суд визнати протиправним та скасувати рішення РНБО про застосування санкцій щодо нього. На сьогодні суд розглядає питання про відкриття провадження у цій справі.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Анексія Криму РНБО
Джерело: 24 Канал
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