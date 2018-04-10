04:30
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як санкції США вплинуть на настрої в Росії: думка експерта

1366 Читать новость на русском
Ефект від санкцій буде не одразу, але відчутним
Ефект від санкцій буде не одразу, але відчутним / 24 Канал

Вперше рубль впав не через ціни на нафту, а у зв’язку з новими санкціями США проти Росії. Але не варто очікувати, що зараз все обвалиться, і росіяни повстануть проти Путіна або олігархи здійснять переворот. Це наївно.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: "У Росії все робиться на вигоду власним інтересам": у Путіна кажуть, що робитимуть із санкціями

За словами політолога, американці вводитимуть санкції поетапно, вони теж вибирають: по кому вдарити і яким чином. І це поступово погіршуватиме загальну психологічну атмосферу для російського бізнесу і впливатиме на соціальні настрої.

Як говорить фахівець, через напруження стосунків із Великобританією російські олігархи вже стали переводити гроші в РФ, і це призвело до збільшення припливу зовнішніх коштів. Але проблема в тому, що гроші повинні працювати. Виникає питання відсутності кредитування на прийнятних умовах. Можна звернутися до китайців. Або банкірів на Близькому Сході, але відсотки вищі, і американці можуть дати їм сигнал, щоб ті не особливо допомагали росіянам.

Російські економісти бояться затяжної стагнації. У 2017 і на початку 2018 року зажевріла надія – падіння економіки припинилося, і з'явився невеликий плюс. Це розслабило росіян, але надто рано. Санкції погіршують позицію російського бізнесу на глобальних ринках і поступово впливатимуть на внутрішньо-економічну ситуацію в Росії. Цей санкційний дощ надовго, і він буде нудним і неприємним для Росії,
– наголошує Володимир Фесенко.

Як наголошує експерт, навряд чи в Росії зможуть відповісти адекватно. По-перше, американці не беруть гроші в Росії. По-друге, рівень торгівлі між США і РФ незначний. Скоріше за все, відповідь буде політичного характеру.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Як заявив прем’єр Росії Медведєв, нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Більш детально про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії

Теги: Новини України Новини політики Санкції Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
10 квітня, 22:13 Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
794
Запад может больше – это стало очевидным после
10 квітня, 22:01 Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"
Блог Медіа 2302
Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
10 квітня, 21:01 Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
Борис Немировський 11820
Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
10 квітня, 20:01 Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
Інна Жолобович 7509
Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
10 квітня, 19:01 Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
Євгенія Мазур 462
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук