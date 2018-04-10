Як санкції США вплинуть на настрої в Росії: думка експерта

Вперше рубль впав не через ціни на нафту, а у зв’язку з новими санкціями США проти Росії. Але не варто очікувати, що зараз все обвалиться, і росіяни повстануть проти Путіна або олігархи здійснять переворот. Це наївно.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, американці вводитимуть санкції поетапно, вони теж вибирають: по кому вдарити і яким чином. І це поступово погіршуватиме загальну психологічну атмосферу для російського бізнесу і впливатиме на соціальні настрої.

Як говорить фахівець, через напруження стосунків із Великобританією російські олігархи вже стали переводити гроші в РФ, і це призвело до збільшення припливу зовнішніх коштів. Але проблема в тому, що гроші повинні працювати. Виникає питання відсутності кредитування на прийнятних умовах. Можна звернутися до китайців. Або банкірів на Близькому Сході, але відсотки вищі, і американці можуть дати їм сигнал, щоб ті не особливо допомагали росіянам.

Російські економісти бояться затяжної стагнації. У 2017 і на початку 2018 року зажевріла надія – падіння економіки припинилося, і з'явився невеликий плюс. Це розслабило росіян, але надто рано. Санкції погіршують позицію російського бізнесу на глобальних ринках і поступово впливатимуть на внутрішньо-економічну ситуацію в Росії. Цей санкційний дощ надовго, і він буде нудним і неприємним для Росії,

– наголошує Володимир Фесенко.

Як наголошує експерт, навряд чи в Росії зможуть відповісти адекватно. По-перше, американці не беруть гроші в Росії. По-друге, рівень торгівлі між США і РФ незначний. Скоріше за все, відповідь буде політичного характеру.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.



Як заявив прем’єр Росії Медведєв, нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Більш детально про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії