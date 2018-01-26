08:39
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Санкції поступово охоплюють всіх причетних до окупації, – Клімкін

00:17, сьогодні 348 Читать новость на русском
Клімкін заявив, що санкції поступово охоплюють всіх причетних до окупації
Клімкін заявив, що санкції поступово охоплюють всіх причетних до окупації / Фото з відкритих джерел

Санкції Сполучених Штатів Америки поступово охоплюють всіх причетних до окупації українських регіонів.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: У Росії гостро відреагували на нові санкції США

"Посилення тиску на Росію – нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", – написав Клімкін.

Окрім того, президент Петро Порошенко після зустрічі із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі подякував американській стороні за розширення санкцій.

"Впевнений в тому, що ця політика є ефективною і для нас дуже важливо мати цей механізм впливу, щоб повернути РФ за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Криму і Донбасу", – сказав він.

Нагадаємо, США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України. Мінфін США оприлюднив одразу два списки російських компаній, у якому перерахована 21 організація, що опинились під санкціями.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Новини США Петро Порошенко Україна – Росія Павло Клімкін Санкції Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Прогноз погоди на 24 жовтня: холодно, вітряно та туманно
 24 жовтня 2017 , 09:05
Україна знову зазнає непоправної втрати на Донбасі
30 грудня 2017 , 08:30
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук