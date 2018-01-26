Санкції поступово охоплюють всіх причетних до окупації, – Клімкін

Санкції Сполучених Штатів Америки поступово охоплюють всіх причетних до окупації українських регіонів.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

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"Посилення тиску на Росію – нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", – написав Клімкін.

Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі. https://t.co/MXYY1c7FBW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 января 2018 г.

Окрім того, президент Петро Порошенко після зустрічі із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі подякував американській стороні за розширення санкцій.

"Впевнений в тому, що ця політика є ефективною і для нас дуже важливо мати цей механізм впливу, щоб повернути РФ за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Криму і Донбасу", – сказав він.

Нагадаємо, США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України. Мінфін США оприлюднив одразу два списки російських компаній, у якому перерахована 21 організація, що опинились під санкціями.