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      Санкції проти Кремля: ПА НАТО ухвалила одразу три критичні резолюції щодо Росії

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      Парламентська асамблея НАТО обговорила та прийняла три резолюції щодо Росії, у яких йде мова про порушення міжнародного права з боку Федерації, засудження агресії проти України, посилення антиросійських санкцій, а також збільшення інвестиції Альянсу у виробництво озброєння для стримування агресії Кремля та протистояння шантажу з боку останнього.

      Автором першої резолюції під назвою "Оновлення реакції на російські гібридні атаки" є британський депутат Лорд Джоплінг. Він критикує Росію за втручання у демократичні процеси інших держав, агресію проти України, використання отруйних хімічних сполук, порушення міжнародного права та інші безвідповідальні дії. Джоплінг рекомендує країнам-членам НАТО низку рекомендацій. Зокрема – суттєве розширення санкцій проти РФ.

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      У другій резолюції під назвою "Посилення стримування НАТО на сході" увагу звернули на посилення дестабілізаційної поведінки Росії на світовій арені. І запропонували відреагувати шляхом збільшення інвестицій у розробку сучасного озброєння, спроможного стримувати амбіції Москви. Окрім цього у ході дебатів представили два розширених звіти з детальним аналізом викликів, які Росія створює для НАТО.

      Джоплінг
      Лорд Джоплінг критикує Росію за агресію проти України

      Делегати з 29 країн ухвалили ще одну резолюцію "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу". Її авторка, членкиня литовського сейму Аушріне Армонайте, нагадала світу історію тривалого енергетичного шантажування Росією і закликала держави-члени НАТО активно працювати над урізноманітненням джерел постачання енергетичних ресурсів.

      Армонайте
      Аушріне Армонайте нагадала історію тривалого енергетичного шантажування Росією

      Згадується в резолюції й України – наголошено на необхідності розв'язання проблеми енергоізоляції, яку може спричинити спроба Росії побудови трубопроводу в обхід країни. 

      Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО тривала минулий тиждень у канадському місті Галіфакс. Українські делегати брали активну участь у роботі та досягли внесення суттєвих правок у підсумкові документи. До слова, 19 листопада ПА обрала своїм новим президентом члена британського парламенту Мадлен Мун.

      російське питання на парламентській асамблеї нато: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Санкції
      Джерело: 24 канал
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