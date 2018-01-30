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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Санкції проти Росії можуть вистрілити в мінус Україні, – міжнародник

07:01, сьогодні 4759 Читать новость на русском
Путін може піти на ескалацію. якщо зрозуміє, що це вигідніше
Путін може піти на ескалацію. якщо зрозуміє, що це вигідніше / 24 Канал

Будь-які домовленості про Україну без участі України викликають більше запитань, ніж відповідей. Це говорить про втрату суб’єктності нашої держави. Переговори за нашою спиною відображатимуть інтереси переговірників, а не нашої держави.

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко, коментуючи зустріч Волкера і Суркова.

Експерт висловлює досить песимістичне ставлення до миротворців. За його словами, сам механізм їх введення передбачає згоду Росії як постійного члена Радбезу ООН. Тому миротворців або не буде, або на російських умовах. Україна ж не матиме критичного голосу, оскільки не входить до Радбезу. Крім того, зазначає Друзенко, миротворці – велика процедура, яка вимагає мільярдного фінансування, і в будь-який момент при голосуванні в Радбезі Росія може знайти сотні приводів для блокування цього рішення.

Водночас, як говорить Геннадій Друзенко, за 70-літню історію миротворців під егідою ООН немає прикладів, коли б після введення місії були звільнені території і їх передали під законний центральний уряд.

Якщо ви хочете заморозити конфлікт, як це трапилося на Кіпрі і триває більше 50-ти років, то миротворці спрацьовують. Миротворці – одна з форм зради відданості територіальній цілісності і суверенітету України,
– переконаний Друзенко.

При цьому, як зазначає Геннадій Друзенко, посилення США санкцій проти Росії і надання Україні протитанкових комплексів "Джавелін" – позитивний момент. Але є кілька застережень.

"Посилення санкцій – в наших інтересах, тому що ми не готові воювати проти Росії. Та санкції можуть вистрілити як в плюс, так і мінус. До перевиборів Путіна в березні на фронті не буде суттєвого загострення. Але, якщо США вистрілять санкціями в лютому по оточенню Путіна, то може настати та межа, коли вже після президентських виборів у Кремлі відчують, що вони виграють через ескалацію конфлікту. Тоді будуть потрібні не тільки "Джавеліни", а все, що в нас є", – наголосив Геннадій Друзенко.

Тому, вважає правник-міжнародник, поки продовжується топтання на місці.

В чому можна погодитися з Волкером – що Москва відступить і виведе своїх людей. І погодиться на миротворців тоді, коли її втрати від продовження політики агресії проти України переважатимуть вигоди. Поки санкції не розглядаються тим фактором, що вимагають виведення російських військ і припинення підтримки сепаратистів. Санкції для Росії болючі, але не настільки, щоб відступати,
– зазначив Друзенко.

Нагадаємо, 26 січня в Дубаї відбулася чергова зустріч спецпредставника Держдепу США. Курта Волкера і помічника Путіна – Суркова. За словами Волкера, Росія дала вказівку, контролювала та посприяла війні на Донбасі від початку. Проте вона заперечує таку участь.

Більш детально про переговори Волкера і Суркова читайте в матеріалі: Між двома вогнями: Волкер і Сурков домовилися не в інтересах України?

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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