Санкції проти Росії: президент Латвії зробив важливу заяву
Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс закликав країни-члени Європейського Союзу продовжувати санкційну політику проти Росії через її агресію в Україні та світі.
Про це він заявив на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві.
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Вейоніс зазначив, що обговорив з українським главою питання безпеки і гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту на Донбасі.
Латвія рішуче засуджує агресію Росії на Донбасі. На жаль, Москва не здійснює жодних кроків на шляху деескалації,
– наголосив він.
За його словами, блокада Азовського моря є ще одним доказом агресивної політики Москви.
"Санкції, накладені на Росію, повинні тривати до моменту повного виконання Мінських домовленостей", – заявив Вейоніс.
Латвійський президент додав, що його країна не визнає незаконну анексію Криму і закликає РФ негайно звільнити усіх українських політичних бранців.
Нагадаємо, Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні. Також, він планує відвідати територію Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.