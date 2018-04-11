Санкції проти Росії продовжать діяти аж до зміни Москвою своєї політики, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що обмежувальні заходи відносно РФ будуть діяти, незважаючи на небажання альянсу вести нову "холодну війну" з Росією.
Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.
"До того часу, поки Росія не змінить своєї поведінки, військові сили Альянсу перебуватимуть там, де вони є зараз, а санкції залишаться в силі", - заявив Столтенберг.
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При цьому він підкреслив, що альянс не прагне до ескалації напруженості у відносинах з Москвою.
"Ми не хотіли б "холодної війни". Якщо ми не будемо вести діалог, то не зможемо ні врегулювати наші суперечки, ні поліпшити взаєморозуміння", – зазначив Єнс Столтенберг.
Джерело: 24 Канал
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