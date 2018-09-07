Санкції проти Росії треба посилити: сенат США готує потужний удар для Кремля

Сенат США пропонує посилити санкції як проти окремих галузей російської економіки, так і проти найближчого оточення президента Володимира Путіна. Пропозицію вніс колишній координатор санкційної політики Деніел Фрід на слуханнях щодо розробки нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляється на сайті Комітету з питань банківської справи, житлового будівництва і міського господарства Сенату США.

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Варіанти посилення можуть бути двох типів: санкції, які націлені на певні сектори на зразок фінансової сфери, енергетики, оборони, технології подвійного використання і кіберсектору; а також додаткові санкції проти наближених до Путіна,

– зазначив Фрід на слуханнях 6 вересня.

Фрід наголосив, що бачить можливість для посилення санкцій у фінансовій сфері і кіберсекторі.

За його словами, нові санкції у сфері енергетики мають торкнутися лише нових проектів з нафтовидобутку. Щоб не викликати зростання цін на нафту, вже існуючий нафтовидобуток обмежувати не варто.

Раніше Тереза Мей заявила, що Велика Британія буде працювати над розширенням чинних санкцій Євросоюзу щодо Російської Федерації.