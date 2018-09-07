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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Санкції проти Росії треба посилити: сенат США готує потужний удар для Кремля

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Сенат США обговорив варіанти посилення санкцій проти Росії
Сенат США обговорив варіанти посилення санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

Сенат США пропонує посилити санкції як проти окремих галузей російської економіки, так і проти найближчого оточення президента Володимира Путіна. Пропозицію вніс колишній координатор санкційної політики Деніел Фрід на слуханнях щодо розробки нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляється на сайті Комітету з питань банківської справи, житлового будівництва і міського господарства Сенату США.

Читайте також: США та Росія укладають угоди щодо закупівлі зброї всупереч санкціям, – Handelsblatt

Варіанти посилення можуть бути двох типів: санкції, які націлені на певні сектори на зразок фінансової сфери, енергетики, оборони, технології подвійного використання і кіберсектору; а також додаткові санкції проти наближених до Путіна,
– зазначив Фрід на слуханнях 6 вересня.

Фрід наголосив, що бачить можливість для посилення санкцій у фінансовій сфері і кіберсекторі.

За його словами, нові санкції у сфері енергетики мають торкнутися лише нових проектів з нафтовидобутку. Щоб не викликати зростання цін на нафту, вже існуючий нафтовидобуток обмежувати не варто.

Раніше Тереза Мей заявила, що Велика Британія буде працювати над розширенням чинних санкцій Євросоюзу щодо Російської Федерації.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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